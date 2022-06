Andrea Berté da The Voice al palco di Alghero con Guè

ALGHERO – Sabato 18 giugno il concerto di Guè nel porto di Alghero sarà aperto dal giovane cantante Andrea Bertè. Di seguito le sue parole in vista del live che aprirà la stagione dei grandi concerti nella Riviera del Corallo. Sul palco anche l’algherese Giaff che aprirà lo show di sabato. Segue una breve intervista con Andrea Bertè

1) Ciao Andrea, innanzitutto, sei pronto a salire sul prestigioso palco del porto di Alghero dove si sono esibiti importanti artisti del panorama nazionale e internazionale?

Wow, penso non mi vengono in mente altre parole adesso; sono veramente elettrizzato all’idea di cantare su un palco di questo calibro veramente non vedo l’ora

2) Passiamo alla tua musica, che pare possa essere riferibile ad un sound moderno e attuale, ma con una lirica, come uso delle melodie e della voce stessa, che rimanda ad artisti “classici” della canzone italiana, è così? Quali sono i tuoi riferimenti musicali?

Io ho iniziato a cantare all’età di 3 anni con i cantautori italiani come Massimo Ranieri, Domenico Modugno ecc… mentirei quindi se non dicessi che anche loro rientrano a far parte dei miei riferimenti; oltre che a questi grandi autori peró mi ispiro anche a artisti del panorama internazionale come Bruno Mars e Justin Bieber

3) Questo sabato, come noto, farai da opening di un grande della musica, nello specifico rap e hip-hop, come GUE. Il vostro rapporto artistico è nato grazie alla tua presenza di successo al talent The Voice?

Inizio con il ringraziare Gue, oltre che il Comune di Alghero, la Fondazione Meta e la produzione sia sua che mia, per questa splendida occasione che mi hanno concesso; come avete detto GUE è stato uno dei giudici a The Voice durante la “ mia “ edizione ed è anche stato uno dei pochi sempre dalla mia parte per questo sono veramente elettrizzato di poter aprire il suo concerto e mi impegnerò al massimo per fare una splendida figura



4) Ritorniamo al live di sabato, cosa deve aspettarsi il pubblico di Alghero dal tuo set?

Tre parole : carica, divertimento e musica

5) Infine, un saluto al pubblico che, come saprai, sarà numerosissimo….

Pubblico di Alghero vi aspetto in numerosissimi e carichi come non mai perché ci sarà da divertirsi !!!