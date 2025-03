Aliva Vollery, squadre femminili: una stagione di successi, a giugno il “Summer Camp”

ALGHERO – Che la società sportiva catalana avesse progetti importanti era chiaro fin da subito e lo sta ampiamente dimostrando con i risultati finora ottenuti nei campionati del settore giovanile che la vede impegnata.

Le quattro squadre femminili partecipanti ai campionati provinciali stanno ottenendo risultati eccellenti, partendo dalle più giovani e agguerrite Under 12, assegnate al girone B e guidate dal coach federale Ivana Nieddu, ancorate saldamente al primo posto in classifica con il massimo del punteggio. Nonostante la formazione sia nata da poco più di un anno, sta già dimostrando una grande determinazione, forgiata dall’ingresso di nuovi, grintosi elementi.

Non da meno sono le compagne Under 13 girone B, giunte quasi al termine del girone di andata. Anche loro prime in classifica con cinque vittorie consecutive e che, imbattute, si stanno imponendo sulle squadre avversarie. Un solo set perso dall’inizio del campionato le porta a quattro punti di distacco dalla GS Ittiri Volley, seconda in classifica.

L’Under 14, guidata dal coach Alessandro Cau, istruttore federale, ad una partita dal termine del girone C, si classifica al terzo dignitoso posto che le consentirà di accedere alla seconda fase che consiste nello scontro, a livello provinciale, tra le quattro migliori di ogni girone. Per questa formazione il coach Cau e tutto lo staff dirigenziale hanno grandi aspettative, concentrandosi ad infondere autostima e determinazione ad una squadra che, in campo, dimostra preparazione ed ottime basi ma che, ancora, deve imparare a gestire lo stress, ad avere più autostima e trovare il senso di efficacia.

Si conclude il poker vincente di Aliva Volley Alghero con la Terza Divisione Under che, grazie ad un gruppo ormai collaudato dal coach Cau, è partita col botto portando a casa le prime tre partite di campionato a pieno punteggio dimostrando l’ottimo avviamento.

Le iniziative Aliva Volley Alghero culminano con un ambizioso progetto che, a giugno, porterà in città la Volley Academy di Manù Benelli: avrà luogo, infatti, il primo Alghero Summer Camp “Riviera del Corallo”, un’esperienza unica per tutti i ragazzi e le ragazze dai 10 anni ai 18 anni amanti della pallavolo, unendo così divertimento e relax nella cornice della bellissima Alghero.

Dal 16 al 21 giugno 2025 gli atleti avranno la possibilità di approfittare di una formazione intensiva e differenziata in base all’età e all’esperienza dei partecipanti e perfezionare le basi della pallavolo in un ambiente di sport e socialità. In collaborazione con la Volley Academy Manù Benelli e con il patrocinio del Comune di Alghero, il Camp rappresenterà l’esempio dello sport come pratica di vita, come educazione allo stare insieme, come stile di vita. Le info sul sito www.alivavolley.it/#alghero-summer-camp