Alghero, nuovi voli Ryanair. Assente la Germania

ALGHERO – In attesa di informazioni ufficiali che giungano dall’Aeroporto e dal suo settore comunicazioni, emergono alcune notizie sui voli Ryanair per questa estate. Alle tratte già programmate, alcune già attive, altre che riprenderanno entro fine marzo, si registrano nuove rotte: Cork (Irlanda), Bordeaux ( Francia) e Oslo-Torp (Norvegia). Questi tre nuovi collegamnti vanno ad aggiungersi al “doppione” con Dublino (Irlanda) e poi Marsiglia (Francia), Vienna (Austria), Lisbona (Portogallo), Charleroi ( Belgio), Katowice (Polonia), Londra – Stansted (Regno Unito), Barcellona e Madrid (Spagna), Bratislava (Slovacchia). Seguono poi i voli “domestici” con Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Treviso.

Un programma che riporta lo scalo della Riviera del Corallo quasi ai ritmi pre-Covid, ciò non può che essere un segnale positivo. Resta da segnalare, però, che sono assenti i collegamenti con uno dei mercati, da sempre, più floridi per il turismo, non solo sardo, ma Mediterraneo, ovvero la Germania. Nella speranza che venga attivato un volo col territorio teutonico e anche da augurarsi che dall’anno prossimo i voli coi paesi esteri decollino anche prima di fine marzo, questo per allungare la stagione e permettere alle attività di “respirare” anche prima della Primavera.