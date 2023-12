Alghero nella notte, accoltellamento in via Carlo Alberto. Scontro tra due auto, feriti

ALGHERO – Doppio episodio di cronaca tra la sera e notte di ieri. Intorno alle 21 in via Carlo Alberto c’è stata una lite e con conseguente accoltellamento. A farne le spese un cuoco 55enne algherese che è stato ritrovato riverso al suolo in piazza Sventramento. Sul posto i carabinieri che hanno raccolto i rilievi per risalire alle responsabilità, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per ripulire da terra il copioso sangue lasciato a terra. Pare che i militari abbiano già fermato l’aggressore.

Altro episodio. Incidente stradale intorno alle 02,00 di stanotte. Per una mancata precedenza si sono scontrate una 500 ed una Wolksvagen T-cross all’incrocio tra Via G. XXIII e Via Marongiu. Due feriti fortunatamente non gravi. Sul posto ambulanze 118, carabinieri e vigili del fuoco