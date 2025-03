Alghero merita un nuovo Alberghiero, in piazza Sulis hotel delle eccellenze: parla Moro | video

ALGHERO – Resta in primo piano, grazie ad alcuni interventi politici e al focus posto, da tempo, da Algheronews, riguardo la questione dell’istituto Alberghiero in connessione al rinascita di un hotel di qualità in piazza Sulis e la creazione di un nuovo e moderno plesso scolastico, con convitto, palestra e servizi annessi. Dopo alcune uscite su stampa, del segretario del Psd’Az Giuliano Tavera e dei consiglieri comunali Christian Mulas e Giampietro Moro, che hanno anche redatto un ordine del giorno che verrà discusso nella prossima adunanza, abbiamo anche sentito il dirigente scolastico, dott. Angelo Parodi.

Nell’ottica di riuscire a raggiungere obiettivi tangibili per il bene di Alghero, con alcune voci che confermerebbero un indirizzo verso quanto indicato, da parte dell’attuale amministrazione, anche in questo articolo, ecco le parole del consigliere di Città Viva Giampietro Moro che illustra la posizione sua, e di fatto quella del primo firmatario dell’odg Mulas, riguardo, appunto, un progetto che potrebbe garantire importanti ricadute positive sia alla formazione didattica sia all’offerta ricettive del territorio.

ECCO LE PAROLE DI GIAMPIETRO MORO