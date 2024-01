Alghero Libri, presentazione dell’edizione didattica de “Il Piccolo Principe”

ALGHERO – Riprendono le attività e gli appuntamenti della libreria il labirinto Mondadori di Alghero.

Il primo appuntamento dell’anno sarà dedicato al famoso testo di De Saint-Exupery. Venerdì 12 gennaio alle ore 18.30 nella saletta eventi della libreria sarà presentata l’edizione didattica de “Il piccolo principe” curata e tradotta da Melina Scalera, pubblicato recentemente da Delfino editore. Il testo è arricchito da schede didattiche, percorsi di approfondimento, utili per letture e attività di classe. L’incontro è aperto a tutti ma in particolare a insegnanti e educatori. La curatrice del testo dialogherà con Maggie Lorelli. Interviene l’editore.

In questa edizione il testo integrale dell’autore è interamente scritto in stampatello maiuscolo per favorire il processo di lettura. Inoltre, il colore dell’inchiostro e le schede didattiche, di cui il libro è corredato, hanno specifiche finalità formative quali: la comprensione del testo, lo sviluppo della capacità di elaborazione e di sintesi, l’analisi e la riflessione.