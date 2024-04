Alghero Kombat 2024 entra nel vivo, scontro Lovison – Sanna

ALGHERO – Alghero Kombat 2024 entra nel vivo. Manca pochissimo all’evento fighting piu’ atteso del 2024, che ha registrato il record assoluto di adesioni e iscrizioni; Oltre 300 atleti si sfideranno nella palestra Mariotti, per l’occasione allestita con il ring e arena Fighting nella giornata di sabato 20, per poi lasciare spazio a altri 2 tatami per accogliere, domenica 21, la marea di atleti a contatto leggero. C’e’ grande attesa per il Gala Head To Head a contatto pieno di Kickboxing e Muay Thay previsto per sabato dove si scontreranno nella riunione 24 atleti, per 12 match con il meglio delle due discipline attualmente in circolazione. Cerimonia di inaugurazione prevista per le 16:30 di sabato. La manifestazione federale Alghero Kombat 2024 é inserita nel circuito nazionale Federkombat, l’ingresso al palazzetto è gratuita per tutta la giornata di domenica 21 aprile, mentre per I match Head To Head del gala a contatto Pieno di sabato 20 aprile, l’ingresso sarà a pagamento. E’ previsto un afflusso di presenze per tutto il weekend, tra atleti, accompagnatori, pubblico, staff e squadre arbitrali di circa 1200 presenze, che hanno letteralmente preso d’assalto le strutture ricettive della riviera del Corallo, a testimoniare che Alghero è meta sempre piu’ ambita per le manifestazioni sportive di rilievo. I biglietti per il Gala Head To Head di sabato sono disponibili alla Palestra Mariotti in prevendita oppure direttamente all’ingresso.