Alghero, incidenti stradali tra agro, città e strada per Bosa

ALGHERO – Diversi incidenti stradali, ieri, ad Alghero. Nelle vicinanze dell’Aeroporto si è verificato uno scontro tra due auto con una Fiat Punto nera che è finita in cunetta. Due le persone che hanno necessitato di soccorsi. Sul posto, la squadra algherese dei vigili del fuoco, impegnata nella messa in sicurezza della strada e dei due veicoli, e gli agenti della polizia stradale per i rilievi.

Inoltre sono avvenuti altri due sinistri: uno tra le vie Guixera e Valverde dove sono stati coinvolti tre veicoli e un altro, come spesso capita con l’arrivo della bella stagione, lungo la strada che da Alghero collega a Bosa dove è stato coinvolto un motociclista.