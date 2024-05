Alghero, incendio domato in un ristorante del centro

ALGHERO – Principio di incendio, questa mattina, in centro ad Alghero. In particolare pare che il rogo abbia interessato il ristorante “Miramare”, così dalla parole confermate dalle forze dell’ordine presenti che sono giunte per arginare le fiamme e assicurare la sicurezza dei cittadini. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, anche la polizia municipale e guardia di finanza. Nessuna è rimasto ferito e l’incendio è stato domato senza troppi danni. Da segnalare che per intervenire nel migliore modo possibile è stata chiusa la strada che da Piazza Sulis conduce in via Gramsci e lungomare.