Alghero, inaugurazione della nuova sede della Confcommercio

ALGHERO – “L’inaugurazione della nuova sede della Confcommercio città di Alghero è prevista per venerdì 11 ottobre alle ore 17.30 in via Cagliari. Prenderanno parte all’evento il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, unitamente alla Giunta, al Consiglio Municipale e le autorità civili e militari, presenti nel territorio urbano della Città di Alghero”, cosi da comunicato dell’associazione.

“Gli ospiti saranno accolti dal Presidente Territoriale Confcommercio di Alghero Massimo Cadeddu, dal Presidente Confcommercio nord Sardegna Sebastiano Casu, e dai Vice Presidenti Vicari Edoardo Oggianu e Salvatore Brichetto”.

“I nuovi Uffici costituiranno un fondamentale punto di riferimento per le imprese del Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e Trasporti site nel territorio, che potranno avvalersi di numerosi servizi, credito, formazione e di tutti i vantaggi e le opportunità professionali e commerciali offerte dal Sistema Confcommercio, Organizzazione di imprese al servizio delle imprese, per dare energia alla città”