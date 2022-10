Alghero, il Comune mette all’asta alcuni immobili: plauso al settore Demanio

ALGHERO – Dall’ex ufficio della Regia Conciliazione a un locale commerciale, parte dell’ex ristorante La Lepanto, passando per alcuni terreni, il più grande dei quali in viale Europa. Il Comune di Alghero mette all’asta alcuni beni immobili di proprietà per oltre un milione e mezzo di euro. Nei giorni scorsi l’Assessorato al Demanio ha pubblicato un avviso pubblico. I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire presso il Protocollo generale del Comune di Alghero entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 2 Dicembre 2022.

Nel caso di alcuni beni sono previste particolari condizioni di alienazione indicate nell’Avviso pubblico. “La ricezione delle offerte di acquisto non comporta alcun obbligo o impegno per il Comune di Alghero nei confronti degli interessati all’acquisto e, per questi ultimi, alcun diritto o pretesa nei confronti del Comune a qualsivoglia titolo – si legge nell’avviso – Il Comune di Alghero si riserva, altresì, ogni valutazione in merito alla convenienza economica delle offerte pervenute. L’aggiudicazione avverrà in unica seduta a favore di chi avrà offerto l’importo più elevato rispetto a quello a base d’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida”.

“Stiamo dando esecuzione agli obiettivi, così come previsto nel PAV (Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari), grazie al lavoro incessante degli uffici del settore Demanio – commenta l’Assessora alle Finanze e al Demanio, Giovanna Caria – In alcuni casi si tratta di strutture che necessitano di importanti operazioni di riqualificazione che, costituiscono, comunque, una valida opportunità di investimento per gli interessati”.