Registi in erba, sabato 29 ottobre al Parco di Porto Conte

ALGHERO – “Registi in erba 2022”. Questo sabato (29 ottobre 2022) l’ultimo appuntamento promosso dal Festival dello Sviluppo Sostenibile e dal Festival Sardegna 2030 nell’ambito del progetto “Emozioni in Riviera 2022”, dedicato all’arte e alla creatività…unite a un pizzico di improvvisazione.

E’ l’appuntamento con “Registi in erba 2022” che chiude il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Sabato 29 Ottobre, a Casa Gioiosa, sarà premiata la squadra di concorrenti che durante una passeggiata all’interno del Parco di Porto Conte di 90 minuti, sarà capace di filmare e raccontare scorci, paesaggi e curiosità del Parco, stupendo così la giuria che valuterà i video prodotti. Al termine della passeggiata, ogni gruppo potrà inviare alla giuria (con un messaggio Whatsapp al numero che verrà indicato in fase di registrazione) 1 solo video della durata minima di 20 secondi e massima di 60. La squadra che produrrà l’elaborato migliore, in seguito alla valutazione di una giuria di esperti, vincerà un ticket valido per una degustazione presso una Cantina Vinicola del nostro territorio protetto.

Le squadre saranno composte da un minimo di 2 a un massimo di 5 persone e sarà possibile registrarsi fino a 30 minuti prima dell’inizio dell’evento. Al termine dell’evento, Casa Gioiosa ospiterà la premiazione della squadra vincitrice e un momento conviviale con i prodotti certificati del Parco. Questo il programma della mattinata ore 9:30: ritrovo dei partecipanti a Casa Gioiosa e accreditamento, alle 9:45: partenza delle squadre per la produzione del video e poi alle 11.00 rientro a Casa Gioiosa, per aperitivo e premiazione. Per partecipare è necessario scaricare l’app dell’EcoMuseo del Parco di Porto Conte e registrarsi, andare su mappa, posizionarsi sulla città di Alghero e individuare la Stellina dell’evento “Registi in erba”. Cliccare sulla stellina e prenota il Biglietto (costo 5€ – pagamento presso Casa Gioiosa la mattina stessa dell’evento). Per informazioni si può inviare un’email all’indirizzo sardiniaeventemeeting@gmail. com con il nome del team e i componenti della squadra (per eventuali informazioni tel 328 0085322)