Alghero, giovedi Consiglio Comunale (su YouTube)

ALGHERO – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione, giovedì 21 gennaio 2021 alle ore 16,00. La seduta si terrà in videoconferenza e sarà visibile sul canale YouTube del Comune di Alghero, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1) Interpellanza presentata dai Conss. Ferrara e più su “messa in sicurezza per la prevenzione incendi nei lotti liberi della lottizzazione Taulera;

2) Ordine del giorno presentato dai Conss. Camerada e più, avente ad oggetto “ferma contrarietà degli abitanti del territorio comunale a individuare la Sardegna come sede del deposito nazionale delle scorie radioattive”;

3) Ordine del giorno presentato dai Conss. Ferrara e più, avente ad oggetto “Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo”

4) Approvazione verbali audio della seduta consiliare del 21 dicembre 2020;

5) Gestione delle strutture di mascheramento dei contenitori dei rifiuti delle attività commerciali (ecobox). Integrazione regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Alghero approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 17.12.2018;

6) Adozione variante urbanistica al P.R.G. ai sensi della L.R. 45/89 art. 20 bis comma 2 lett. B), di porzione di zona omogenea E2 in zona D2 in località Galboneddu;

7) Mozione presentata dai Conss. Di Nolfo e più avente ad oggetto “Adesione del Comune di Alghero alla Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale – per l’adozione del bilancio di genere”;

8) Mozione presentata dai Conss. Esposito e più, avente ad oggetto “concessione beni demaniali”.