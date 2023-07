“Alghero, degrado e abbandono: dimettiamoci tutti”

ALGHERO – “Quest’estate Alghero è veramente in uno stato di abbandono che supera ogni immaginazione. Suscita molta tristezza vederla ridotta in queste condizioni. L’Amministrazione Conoci è purtroppo riuscita a superare se stessa e la trascuratezza della città è in ogni dove.

Nella sporcizia e nei miasmi in ogni luogo.

Nelle foglie che cadono perché non si sono fatti i trattamenti nei tempi dovuti; foglie che peraltro nessuno si preoccupa neppure di spazzare, rendendo i marciapiedi simili a un letamaio.

Nelle buche delle strade, sempre più in dissesto.

Nelle erbacce oramai ingiallite e pronte a diventare fieno.

Nei parcheggi delle spiagge senza parcometri perché ci si è dimenticati di attivarsi per tempo, con un danno erariale per l’ente del quale riparleremo.

Nella assoluta mancanza di controllo, che permette a vandali e maleducati di distruggere ogni bene pubblico e privato.

Nello stato di abbandono delle pinete e dei parchi pubblici (dalla Merenderia al Parco Tarragona).

Nelle fioriere senza fiori. Eccetera, l’elenco è troppo lungo per un comunicato stampa.

Non proviamo neppure più a richiamare il sindaco a un sussulto di dignità che lo porti alle dimissioni; abbiamo capito da tempo che non è capace neppure di quello. D’altronde è proprio la politica lassista, sua e della sua giunta, che ha condotto la città a questo stato indecoroso.

Ci rivolgiamo piuttosto a quei consiglieri di maggioranza che, siamo sicuri, come noi e come tutti vedono questo stato di cose.

Noi siamo pronti a dimetterci in massa per porre fine a questo strazio targato Conoci, non continuate a rendervi complici di questo disastro.

Ridiamo una speranza ad Alghero”.

Pietro Sartore

Gabriella Esposito

Mario Bruno

Raimondo Cacciotto

Ornella Piras

Mimmo Pirisi

Valdo di Nolfo