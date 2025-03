Alghero con Duchessa a “Vele nel Golfo”, Carta soddisfatto

ALGHERO – Lo Yacht Club Alghero ha partecipato con “Duchessa”, una barca a vela 34.30 piedi, dell’armatore e socio del Club, Marco Zurru, alle prime due regate del Campionato “Vele Nel Golfo“, competizione riconosciuta dalla FIV, Federazione Italiana Vela. Le regate si sono svolte nelle acque di Stintino e Castelsardo. Duchessa si è piazzata, rispettivamente, al terzo e secondo gradino del podio.

L’equipaggio della vela, portacolori dello Yacht Club Alghero, era composto dai soci Giuseppe Ibba, Nicola E Claudio Furlani e da Giuseppe Paddeu, storico collaboratore del Club algherese. A questi si aggiunge anche Mario Canopoli, della Lega Navale Di Alghero.

Il 16 Marzo è in programma la prossima tappa, nelle acque del Golfo dell’Isola Rossa.

“Non Pensiamo solo alla scuola vela dei giovani – dichiara un soddisfatto Pier Paolo Carta, Presidente dello Yacht Club Alghero. Stiamo lavorando per far si che anche i più adulti portino in alto i colori dello YCA nelle diverse competizioni e regionali e, perché no anche nazionali. Un altro obbiettivo è quello di partecipare a competizioni di vela latina. A tal proposito, a breve un nostro equipaggio, composto da soci del club, gareggerà sulla barca “Anna”.