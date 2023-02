Alghero, auto si capotta in via Giovanni XXIII

ALGHERO – Incidente stradale alle prime luci della giornata di oggi, sabato 11 febbraio. Un auto si sarebbe capottata nella parte più a sud di via Giovanni XXIII. Vicino all’intersezione con via Mattei il veicolo, forse per lo scontro con un altro mezzo o per la perdita di controllo dell’auto da parte del conducente, si sarebbe sbattuta e poi rigirata su se stessa. Il forte impatto ha fatto affacciare sul posto diversi residenti. Forze dell’ordine, soccorsi e Vigili del Fuoco si sono precipitati per verificare le condizioni del conducente e e mettere in sicurezza l’area.