Antonio Di Rosa lascia “La Nuova Sardegna” arriva Giacomo Bedeschi

SASSARI – Il Gruppo Sae-Sapere Aude Editori ha il piacere di comunicare che a far data dal prossimo 1 Marzo 2023 Antonio Di Rosa lascerà la direzione de La Nuova Sardegna per assumere il nuovo incarico di Direttore editoriale delle testate del Gruppo. A guidare “ La Nuova Sardegna” arriverà Giacomo Bedeschi, attuale direttore delle Gazzette di Modena e Reggio e de la Nuova Ferrara. Luciano Tancredi, direttore de Il Tirreno, assumerà la direzione anche dei quotidiani Sae in Emilia.

“Questo cambio ai vertici dei nostri giornali – ha commentato Alberto Leonardis, presidente e Amministratore delegato Sae – vuole essere il segno di una vitalità professionale che affronta nuove,

impegnative sfide nel segno di una continuità di indirizzo che ha già ottenuto risultati più che lusinghieri in soli due anni di attività editoriale del Gruppo. A Di Rosa, Bedeschi e Tancredi i nostri migliori auguri di buon lavoro e Ad maiora!”.