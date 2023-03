Alghero, auto in fiamme nella notte: danni a palazzina e negozi |foto

ALGHERO – Ancora auto in fiamme ad Alghero. Nella notte, in via Giovanni 23esimo, non lontano da dove sono accaduti altri episodi di cronaca (come l’esplosione di alcune bombe carta), due utilitarie sono state avvolte da un grosso rogo, pare causato da un gesto volontario di ignoti. Le forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia, sono al lavoro per comprendere al meglio quali siano state le cause ed eventuali responsabilità.

L’allarme è scattato intorno alle 2.00 di notte, quando una volta partite le fiamme, avvolte le auto, che sono andate distrutte, sono intervenuti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Come si vede dalla immagini, oltre i veicoli, è stata danneggiata anche la facciata di una palazzina e pure delle attività commerciali. Non può che destare preoccupazione questa scia di atti che stanno colpendo da tempo alcune zone della città di Alghero.