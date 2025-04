“Alghero assente in Regione, Tari tagliata solo nel cagliaritano”

ALGHERO – “Gli effetti delle mance inserite dalla Todde e dai suoi sodali nella legge di stabilità iniziano a prendere forma. Cagliari si appresta a ridurre la TARI del 10% a 70 mila famiglie”

“I nove milioni di euro previsti per la gestione dei rifiuti a favore del Comune di Cagliari dalla legge di stabilità, approvata prima di Pasqua dal Consiglio regionale, inizia a produrre i suoi frutti: 77 mila famiglie cagliaritane otterranno una riduzione della Tassa Rifiuti del 10% -attacca il Gruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale ad Alghero-. Uno schiaffo ai comuni turistici, come Alghero, che alla stessa stregua di Cagliari per lunghi periodi debbono gestire il servizio di gestione dei rifiuti per una quantità di persone di molto superiore ai residenti. Una sperequazione intollerabile. Anche, e non solo, perché le risorse non verranno utilizzate per migliorare il servizio, ma per soddisfare esigenze populiste del Campo largo -sottolineano Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini-. Nel frattempo, il silenzio assordante dei rappresentanti del nostro territorio in Consiglio regionale inizia a produrre una intollerabile eco. Silenzio trasformatosi in clamore allorché è stato depositato dai consiglieri del Campo largo l’emendamento “malandrino” che ha erogato oltre 170m milioni di risorse e “mancette” discrezionali a tanti comuni, enti e associazioni, relegando Alghero fra i Comuni più trascurati. Siamo sempre più convinti che In assenza di rappresentanti algheresi attivi in Consiglio regionale, il Sindaco Cacciotto debba intervenire sulla Todde per chiedere e ottenere rispetto per Alghero e gli algheresi -chiude il Gruppo consiliare azzurro-.”