Alghero, “Approvato il Peba grazie alla Lega”

ALGHERO – “Il consiglio comunale di Alghero ha approvato il piano eliminazione barriere architettoniche, grazie all’impulso e al finanziamento arrivato dal Governo su volontà del Ministro per le Disabilità della Lega, Alessandra Locatelli”. A dichiararlo Michele Pais consigliere comunale di Alghero ed esponente di spicco della Lega.

“Il piano infatti è stato finanziato dalla Regione Sardegna nel 2023 sulla base di un finanziamento di circa 320 mila dal Ministro Locatelli, che dà finalmente attuazione una legge del 1986. Un ringraziamento particolare va alle redattrici, gli architetti Giovannangela Floris e Costanza Cartamantiglia che, nonostante l’esiguità delle risorse a loro disposizione, hanno fatto un lavoro particolareggiato ed eccelso” continua Pais.

“Ora, però, è necessario che l’Amministrazione allochi le risorse per l’attivazione di tale piano, se non si vuole che rimanga solo sulla carta. E il primo tavolo di prova saranno le prossime variazioni di bilancio, in cui mi aspetto l’individuazione di risorse adeguate” avverte Pais.

“Il governo nazionale, peraltro, ha istituito un tavolo interministeriale per le disabilità tra il Ministero delle Infrastrutture e quello delle disabilità, proprio per accelerare su interventi che rendano davvero accessibili le città, che ancora ad oggi risultano disseminate di barriere ed ostacoli’ continua Pais.

“Peraltro, sempre in tema di disabilità, una nostra concittadina, la dott.ssa Laura Giorico, è stata nominata dal Ministro Locatelli nel tavolo nazionale per la sperimentazione della riforma delle disabilità, che ben potrà rappresentare la specificità del nostro territorio, storicamente poco considerato. È certamente un cambio di paradigma e di attenzione che meritavamo” conclude Pais.