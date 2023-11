Alberi, donazioni e stop violenze: iniziative a Sa Segada

ALGHERO – “Nell’ambito dell’iniziativa a scopo benefico denominata “il miracolo di Natale” che vede impegnate associazioni di volontariato, Caritas, associazioni varie, comitati di quartiere e singoli cittadini con lo scopo di raccogliere beni di prima necessità per le famiglie bisognose, i comitati delle borgate algheresi riunitisi nella sede sociale di Sa Segada comunicano che intendono partecipare attivamente e in maniera unitaria come agro all’iniziativa.

Proprio per tale importante iniziativa il comitato di Sa Segada intende dare corso alla raccolta di beni di prima necessità già da sabato 25 Novembre p.v nella borgata Algherese, che per la giornata dell’albero ha previsto la piantumazione di più di 200 alberi a cura e con l’aiuto dei bambini algheresi, nella borgata verrà allestito un punto raccolta con un grande cesto dove chi tutti lo vorrà potrà donare beni di prima necessità che nella giornata del 18 Dicembre verranno portati e consegnati complessivamente e unitariamente dal territorio dell’agro agli incaricati responsabili dell’iniziativa presso il punto di raccolta nella chiesa della Mercede

Infine sempre all’interno dell’iniziativa “Giornata Nazionale dell’Albero” del 25 Novembre, data in cui ricorre la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, in borgata verrà messa in uso nella piazza antistante una panchina per l’occasione pitturata di rosso per ricordare le tante vittime di femminicidio di questi anni e di questi giorni alla presenza delle istituzioni e delle responsabili della rete delle donne in ambito locale”.

Il Presidente del CdB Sa Segada-Tanca Farrà Antonio Zidda