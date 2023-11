I giovani e l’agricoltura, vertici Forza Italia venerdi a Usini

CAGLIARI – Si terrà Venerdì 24 novembre, presso l’auditorium comunale di Usini alle 18:30 l’evento i “I giovani in agricoltura e non solo”, promosso dal coordinamento provinciale di Sassari di Forza Italia Giovani. Al centro del confronto, i temi relativi all’agricoltura in senso stretto, all’imprenditoria giovanile, passando per le prospettive politiche del territorio e dell’intera Regione. Parteciperanno il coordinatore regionale di Forza Italia Ugo Cappellacci, l’assessore al Lavoro Ada Lai e il consigliere regionale Alessandra Zedda. Agli interventi seguirà un dibattito aperto. “Con questo evento – afferma Marco Dettori, coordinatore provinciale di FI Giovani-, vuole lanciare un segnale importante sulle potenzialità del territorio e offrire un contributo di idee, di programmi e di valori in vista delle prossime sfide politiche ed elettorali”.