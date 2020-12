Alberi di Natale nei quartieri

ALGHERO – Si colorano i quartieri della città con gli alberi di Natale installati in questi giorni dall’Amministrazione con la Fondazione Alghero e in collaborazione con i comitati di quartiere. Dal Carmine, alla Pivarada, a Maristella, a Sant’Agostino, Pietraia, Caragol, Fertilia, la realizzazione e l’addobbo degli alberi ha consentito di rendere più accogliente l’atmosfera.

Ieri le ultime accensioni a chiusura dell’iniziativa con la presenza del Sindaco Mario Conoci, gli assessori e i rappresentanti dei quartieri, con il Vicepresidente della Fondazione Alghero Pierpaolo Carta e la componente del Cda Sara Govoni.

Un gesto di vicinanza ai cittadini, in questo Natale così “limitato” per via dell’emergenza sanitaria, che si integra alle azioni messe in atto con le installazioni urbane realizzate dagli studenti dell’Istituto d’Arte coordinati da Tonino Serra, con gli addobbi e stelle di Natale nel centro curati dalla Fondazione Alghero che ha restaurato e rimesso a nuovo le gabbiette e le lanterne che illuminano le piazze del Centro Storico.