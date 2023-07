Al Quarter la cantante Vanessa Haynes celebra Aretha Franklin.

ALGHERO – Dopo il pianista americano Emmet Cohen, in concerto col suo trio due sabati fa, un’altra presenza internazionale spicca nel cartellone di JazzAlguer, la rassegna (quest’anno alla sesta edizione) organizzata ad Alghero (Ss) dall’associazione culturale Bayou Club-Events: giovedì sera (27 luglio) il palco di Lo Quarter accoglierà alle 21.30 la cantante Vanessa Haynes, tra i nomi più affermati della scena soul e jazz londinese, che renderà omaggio alla regina del soul Aretha Franklin, affiancata da Tom O’Grady alle tastiere, Alessio Pignorio alla chitarra, Gabriele Federico al basso e Matteo De Vito alla batteria.

Amante del blues e del jazz, Vanessa Haynes considera Aretha Franklin come una delle sue principali ispirazioni e ha iniziato a celebrarne la musica durante la vita della grande cantante americana. L’obiettivo era quello di creare uno spettacolo dal suono autentico e fedele alle esibizioni dal vivo della Franklin, compresi molti dei suoi successi più noti.

L’artista originaria di Trinidad è conosciuta anche per essere diventata nel 2009 una delle voci principali degli Incognito, il popolare gruppo acid jazz britannico, sulle scene da oltre quarant’anni e con diciotto album all’attivo. Corista di Van Morrison tra il 2008 e il 2009 con concerti in giro per il mondo, Vanessa Haynes ha lavorato e registrato anche con altri artisti importanti come Anastacia, Mario Biondi, Goldie, Daryl Hall, Dave Stewart, Chaka Khan, LuLu, Billy Ocean, Leon Ware, Ray Parker Jr, Sam Moore, ed è apparsa in numerose esibizioni con la BBC Concert Orchestra, la Halle Orchestra, la Umo Jazz Orchestra (Finlandia), la RTE Orchestra (Dublino, Irlanda) e la Birmingham Philharmonic Orchestra.