“Pòlemos”, due giorni ad Alghero per la giovane destra

ALGHERO – Gioventù Nazionale Sardegna annuncia il ritorno di “Pòlemos”, la due giorni di formazione del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, che si terrà il 29 e 30 luglio. Quest’anno celebreremo la terza edizione di questo importante evento, che si svolgerà ad Alghero, presso l’hotel El Balear. “La terza edizione di Pòlemos porterà ospiti, ed interventi di grande rilievo,” afferma con entusiasmo Emilio Serra, presidente regionale di Gioventù Nazionale Sardegna. “Il tema centrale è quello dell’ambiente, una tematica che ci accomuna in una visione diversa e distante da quella del mainstream, dei vari Greta Thunberg e ambientalisti da salotto che bloccando le strade e imbrattando i monumenti dimostrano la loro pochezza di contenuti.” “La nostra rappresenta una generazione che vuole riportare l’uomo al centro dell’ambiente,” continua Serra, “per tutelarlo, per salvaguardarlo e per valorizzarlo affinché esso possa creare sviluppo e non essere solo un museo a cielo aperto, o abbandonato ed esposto quindi ai rischi dell’incuria.” “È con grande gioia che accogliamo Pòlemos ad Alghero, la nostra amata città,” dichiara Alessio Auriemma, responsabile attività e vicecoordinatore di Gioventù Nazionale Alghero. “Questa terza edizione rappresenta un’opportunità unica per i giovani sardi di unirsi e apprendere, ma soprattutto di contribuire attivamente alla costruzione di un’Italia migliore. L’ambiente è un tema cruciale per il nostro territorio e per il futuro delle nuove generazioni, ed è fondamentale che i giovani siano coinvolti nel dibattito e nella ricerca di soluzioni.” L’evento sarà un’esperienza arricchente e stimolante, in cui si affronteranno temi cruciali per il nostro territorio e per il futuro delle nuove generazioni. L’appuntamento è ad Alghero, presso l’hotel El Balear, il 29 e 30 luglio per “Pòlemos”. Un’occasione imperdibile per crescere insieme e contribuire al cambiamento positivo del nostro Paese”.