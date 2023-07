“Al Mar amb els Germans Catalans”, regata e cerimonia

ALGHERO – Gli equipaggi Catalani ed Algheresi che hanno partecipato alla lunga traversata Barcellona/Alghero , sono arrivati giovedì mattina in una splendida giornata di sole dopo aver macinato 290 miglia in poco più di due giorni. L’organizzazione di questa lunga traversata voluta da il Mare Club D’Italia Circolo Nautico di Alghero testimonia l’impegno che si vuole dedicare alla tutela ed alla valorizzazione del gemellaggio con Barcellona, impegno riconosciuto apprezzato e condiviso dal Reial Club Marìtim di Barcelona.

Mare Club D’Italia Circolo Nautico di Alghero ha avuto il supporto del Comune di Alghero , della Fondazione Meta, della Generalitat de Catalunya di Alghero nella persona del Responsabile Gustau Navarro , della sezione di Alghero della Lega Navale Italiana che ha invitato per venerdì pomeriggio gli equipaggi ad una visita guidata alla Città Vecchia inoltre il Consorzio del Porto che ha seguito e messo a disposizione gli ormeggi per le imbarcazioni catalane presso la Banchina Sanità , una bellissima finestra sulle antiche mura di Alghero.

Sabato 8 luglio (domani mattina) al Quartè Sayal, intorno alle ore 10.30, gli equipaggi delle barche catalane verranno accolti dal Sindaco di Alghero Dott. Mario Conoci, dal Presidente della Fondazione Alghero Dott. Andrea Delogu , dal Comandante del Porto T.V. Biagio Semeraro e dal Presidente del Consorzio del Porto Sig. Giancarlo Piras oltre che dal Sig. Antonello Farris in rappresentanza e Presidente del Mare Club D’Italia Circolo Nautico di Alghero e dal Sig. Giuseppe Serra Presidente della Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana. Sarà un momento di incontro volto a sostenere e approfondire i rapporti con la Catalogna e sarà l’occasione per la consegna di un pensiero in ricordo della manifestazione al quale seguirà un aperitivo presso il Quarté Sayàl.

Domenica gli equipaggi catalani parteciperanno al XX Trofeo Maci , Memorial Ing. Antonio Frulio, quarta prova del campionato Vento De L’Alguer 2023 organizzata dalla sezione di Alghero della Lega Navale. La cerimonia di premiazione domenica 9 luglio dalle 19.30 avverrà nello splendido scenario di Villa Mosca.