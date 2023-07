Peru assolto rientra in Regione al posto di Tedde: effetti sulle elezioni

CAGLIARI – Assolto perché il fatto non sussiste. La Corte d’appello di Sassari, con una sentenza pronunciata ieri, ha assolto l’ex consigliere regionale dell’Udc-Sardegna al centro, Antonello Peru, dall’accusa di tentata concussione per presunti abusi edilizi nella sua villa al mare a Marritza, sul litorale della Marina di Sorso.Una decisione che ribalta la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Sassari, nell’aprile del 2022, aveva condannato Peru a 5 anni e 8 mesi.

A seguito di quella condanna l’esponente politico, in base alla legge Severino, Peru era stato sospeso dalla carica di consigliere regionale, lasciando il suo posto a Marco Tedde di Forza Italia. Adesso, con effetto immediato (presumibilmente dal mese di settembre), l’esponente centrista di Sorso rientrerà in Consiglio Regionale al posto dello stesso Tedde. A quel punto, è oggettivo, cambieranno anche gli equilibri politici con l’area centrista che si rafforza e avrà una unità in più e Forza Italia una in meno. Ma non solo quello.

In vista anche delle diverse scadenze elettorali che ci saranno l’anno prossimo non è da escludere qualche sorpresa rispetto alle scelte che potrebbe fare lo stesso Marco Tedde, magari optando per non confermare una sua ricandidatura a Cagliari e virare verso Porta Terra o Palazzo Sciuti. Chissà, oppure semplicemente gareggerà con la pattuglia di algheresi (sempre più folta, si mormora sempre di più di una candidatura anche del Sindaco Conoci, oltre che delle scontata corsa di Michele Pais e di ulteriori diversi rappresentanti locali) per la massima assise isolana. Come noto, in politica, tutto può accadere. Una cosa certa, la campagna elettorale è iniziata.