Aerei e turismo, “Non abbiamo bisogno delle lezioni (mancate) di Forza Italia”

ALGHERO – “Siamo al lavoro per fare esattamente quello che il suo gruppo di Forza Italia non è riuscito a fare negli anni scorsi, pur potendo contare sul governo amico in Regione. Programmare lo sviluppo del territorio con una visione locale e di città metropolitana è quanto vogliamo fare, Alghero cambia prospettiva, abbiamo già avviato e proseguiremo la collaborazione con gli amministratori dei territori circostanti per una pianificazione lungimirante per programmare insieme lo sviluppo turistico ed economico del nord Sardegna, perché Alghero cresce se cresce tutto il Nord Ovest. Questo sta nel nostro programma che gli elettori hanno premiato rispetto a quello dell’ex Sindaco Marco Tedde. E la smetta di alterare le affermazioni del Sindaco Cacciotto sulla continuità territoriale, mischiando le pere del diritto alla mobilità dei sardi con le mele dell’incremento dei flussi turistici. La smetta Tedde di fare il maestrino saccente e piuttosto si predisponga ad una collaborazione che sarebbe più utile per la comunità, provando ad andare oltre il “palatenda” per ragionare insieme ad un progetto a lungo respiro, certamente in sinergia con tutti gli attori del territorio, con le borgate e con il comparto produttivo. L’unica cosa di cui non si sente il bisogno è di lezioni, specie se si tratta di ricette rimaste “congelate” per cinque anni nonostante la possibilità di attuazione fosse a portata di mano”.

AVS

Città Viva

Futuro Comune

Movimento 5 Stelle

Noi Riformiamo Alghero

Partito Democratico