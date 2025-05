Addio al grande Manlio Masu, le parole di Gabriella Esposito

ALGHERO – “Ricordare Manlio Masu oggi significa rendere omaggio a un uomo di grande sensibilità, cultura e profondi valori umani. La sua figura ha rappresentato per tanti un punto di riferimento autentico, capace di lasciare tracce durature non solo attraverso le sue opere, ma soprattutto attraverso il suo esempio.

Nel 2015, da Assessora alla cultura, ebbi l’onore di organizzare al Quarter la mostra “Vint Anys”, un momento speciale e partecipato che restituì alla comunità la grandezza e la semplicità di un uomo straordinario. È un ricordo che porto nel cuore.

Ma il ricordo di Manlio per me è anche profondamente personale. È il papà della mia carissima amica Lella, alla quale mi stringo con affetto in questo momento di memoria e commozione, insieme a Franca e Carmine e a tutta la famiglia, che con la stessa dignità e sensibilità portano avanti l’eredità morale e affettiva che Manlio ha saputo trasmettere.

A lui va il mio pensiero grato e affettuoso.

Grazie, Manlio. Il tuo ricordo e la tua luce continueranno a vivere in tutti noi”.

Gabriella Esposito, capogruppo del Pd ed ex assessore al Turismo e Cultura