“Ad Alghero la casa non è più un diritto: grave allarme sociale”

ALGHERO – “Il dramma della casa ad Alghero non può più essere considerato soltanto una difficoltà economica per alcune famiglie: è diventato a tutti gli effetti un problema sociale che coinvolge un numero crescente di cittadini, giovani coppie, lavoratori e nuclei familiari che ogni giorno si trovano ad affrontare l’incertezza di non riuscire ad avere un’abitazione dignitosa e sostenibile.

«Sempre più famiglie vivono il disagio di non poter accedere a una casa dichiara Christian Mulas, Consigliere comunale del PSD’AZ . L’emergenza abitativa ad Alghero è una criticità grave che richiede risposte concrete e una programmazione seria. L’impennata dei costi degli affitti e la carenza di alloggi disponibili a canone sostenibile stanno lasciando indietro tante persone, con conseguenze pesanti soprattutto per chi non riesce ad accedere al credito bancario o non può sostenere i prezzi richiesti dal mercato privato».

La situazione è resa ancora più drammatica dalle testimonianze che emergono quotidianamente. Emblematica quella di una famiglia che da ben 42 anni presenta domanda per ottenere un alloggio popolare senza essere mai riuscita ad accedervi a causa di un punteggio ritenuto insufficiente. Una storia che evidenzia le difficoltà di un sistema che, pur impegnato a dare risposte, non riesce a soddisfare una domanda sempre più elevata.

Ad Alghero il disagio abitativo nasce principalmente da tre fattori. Il primo riguarda la scarsità di abitazioni disponibili per l’affitto annuale. Il forte sviluppo del turismo ha spinto molti proprietari a privilegiare gli affitti brevi e turistici, decisamente più redditizi rispetto ai contratti destinati ai residenti. Oggi gli annunci per affitti annuali sono una minima parte rispetto a quelli dedicati alle locazioni stagionali, con il risultato che studenti, lavoratori e famiglie trovano enormi difficoltà nel reperire una casa.

Il secondo problema riguarda il rapporto tra stipendi e costo degli affitti. Un monolocale può arrivare a costare tra i 500 e i 650 euro mensili, mentre un bilocale può superare gli 800 euro. Costi che incidono pesantemente sui redditi medi delle famiglie e che spesso rendono impossibile sostenere le spese abitative senza sacrificare altre necessità essenziali.

Il terzo elemento è rappresentato dalla mancanza di nuove costruzioni e da un’offerta abitativa insufficiente rispetto alla domanda. Molti immobili rimangono sfitti durante i mesi invernali o vengono utilizzati esclusivamente per finalità turistiche, contribuendo a ridurre ulteriormente la disponibilità di alloggi per i residenti.

L’Amministrazione comunale sta cercando di affrontare il problema, ma la pressione sulle graduatorie degli alloggi popolari e la scarsità di immobili disponibili rendono estremamente difficile dare risposte adeguate a tutti coloro che ne hanno bisogno. Anche i contributi pubblici e i bonus affitto, pur rappresentando un aiuto importante, non sono sufficienti a risolvere una situazione che richiede interventi strutturali.

Le conseguenze sociali sono ormai evidenti: giovani coppie costrette a trasferirsi nei comuni vicini o a Sassari per trovare soluzioni più accessibili, lavoratori stagionali che rinunciano a opportunità occupazionali per l’impossibilità di trovare un alloggio, aumento delle situazioni di precarietà abitativa e progressivo svuotamento del centro storico nei mesi invernali.

«Non possiamo limitarci a gestire l’emergenza conclude Mulas . È necessario cambiare l’approccio alle politiche sociali e abitative. Oggi più che mai Alghero ha bisogno di una visione strategica che metta al centro il diritto alla casa. Serve accelerare l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, programmare nuove aree residenziali, incentivare gli affitti a lungo termine e rafforzare l’edilizia residenziale pubblica. Garantire una casa significa garantire dignità, stabilità e futuro alle famiglie, ai giovani e ai lavoratori che vogliono continuare a vivere e costruire il proprio progetto di vita ad Alghero».

Alghero non può permettersi di perdere i suoi residenti. Il diritto alla casa deve tornare ad essere una priorità politica e sociale”

Christian Mulas, consigliere comunale Psd’Az