“Regolamento stalli personalizzati, grande passo avanti”

ALGHERO – “L’approvazione del nuovo Regolamento sugli stalli personalizzati rappresenta per Alghero un importante passo avanti sul piano dei diritti, dell’inclusione e dell’attenzione alle persone con disabilità.

Si tratta di un provvedimento costruito attraverso un percorso di confronto e collaborazione che ha coinvolto associazioni, uffici comunali e Commissione consiliare, con l’obiettivo di rendere le procedure più giuste, trasparenti e aderenti ai bisogni reali dei cittadini.

Il nuovo regolamento supera una visione esclusivamente burocratica, fondata sulla semplice produzione di certificati, e si ispira al nuovo approccio introdotto dalla normativa nazionale sulla disabilità, che pone al centro la persona, il suo contesto di vita, il livello di autonomia e le effettive necessità quotidiane.

Per questo è necessario fare chiarezza rispetto ad alcune dichiarazioni apparse nelle ultime ore.

Il consigliere comunale della Lega oggi rivendica pubblicamente un contributo all’approvazione del regolamento. La realtà dei fatti è diversa: il regolamento non è stato votato dal consigliere della Lega.

Non solo. Gli emendamenti presentati andavano in una direzione opposta rispetto all’impianto del provvedimento approvato, proponendo l’eliminazione del ruolo della Commissione e il ritorno a una valutazione basata esclusivamente sulla documentazione certificativa. Una scelta che avrebbe riproposto proprio quel modello burocratico che il nuovo regolamento intende superare.

L’Amministrazione e la maggioranza hanno invece scelto una strada diversa: quella di una valutazione più attenta, equilibrata e trasparente, capace di considerare la complessità delle situazioni personali e di garantire risposte più adeguate ai cittadini.

Quello approvato non è uno strumento di propaganda né una bandiera politica. È un atto concreto che guarda al futuro, frutto di un lavoro serio e condiviso, e che contribuisce a rendere Alghero una città più accessibile, più giusta e meno burocratica.

Le battaglie per la dignità, l’autonomia e i diritti delle persone si portano avanti con il lavoro nelle commissioni, con gli atti amministrativi e con i voti espressi in aula. La coerenza si misura nei fatti. I post arrivano dopo”

I presidenti delle commissioni regolamento e Sanità

F.to Christian Mulas

F.to Giusy Piccone