Ad agosto al Red Valley di Olbia anche il golden boy del rap Gué

OLBIA – Dopo il recente annuncio del DJ tedesco Paul Kalkbrenner (sul palco del Red Valley il prossimo 15 agosto) e le conferme della partecipazione di Lazza (12 agosto, Day 1), dei Pinguini Tattici Nucleari (13 agosto, Day 2) e di Sfera Ebbasta (14 agosto, Day 3), gli organizzatori del Red Valley Festival annunciano un altro importante nome della line-up 2023.

La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo con oltre 70.000 presenze da tutta la penisola, è pronta ad ospitare uno dei rapper più influenti in Italia, fresco del successo del suo nuovo album “Madreperla”: Guè sarà l’altro grande protagonista della prima serata del Red Valley Festival, in programma sabato 12 agosto 2023 presso l’area concerti dell’Olbia Arena (Olbia, SS).

Al secolo Cosimo Fini, con vent’anni di carriera e oltre dieci da solista, Guè è uno dei rapper più influenti in Italia, punto di riferimento assoluto per il suo genere. Nel tempo ha collezionato ben più di 30 dischi di platino e altrettanti d’oro, oltre 120 collaborazioni in singoli di altri importanti artisti italiani, mentre ogni album pubblicato nella sua carriera da solista (9 in totale) ha ottenuto la certificazione platino o multi-platino, come solo pochi rapper italiani sono stati in grado.

Nato a Milano il giorno di Natale del 1980, Guè intraprende la strada del rap nel 1997 insieme al compagno di classe Dargen D’Amico. Successivamente, con Jake La Furia e il produttore Don Joe dà vita al progetto dei Club Dogo, con i quali pubblica tra il 2003 e il 2014 sette album di successo che hanno contribuito ad annoverare Guè tra i migliori rapper d’Italia. La lunga parabola dall’hardcore-rap al pop-rap dei Club Dogo, con i quali colleziona 6 dischi di platino e 9 d’oro, termina poi nel 2015.

Nel 2011, dopo aver fondato l’etichetta indipendente Tanta Roba, pubblica il suo primo album da solista “Ragazzo d’Oro” (disco di platino), seguito due anni dopo da “Bravo Ragazzo” (doppio platino), il cui singolo di punta è stato “Brivido” feat. Marracash (triplo platino). Nel 2015 esce l’album “Vero” e Guè diventa il primo artista made in Italy ad aver firmato per l’iconica etichetta discografica hip hop Def Jam Recordings.

Tra il 2016 e il 2017 il rapper milanese raggiunge uno dei punti più alti della sua carriera con la pubblicazione di altri due dischi importanti: “Santeria” (triplo platino), co-firmato con Marracash, esce nel 2016 e tutti i singoli contenuti all’interno (da “Salvador Dalì” a “Scooteroni”) ottengono una certificazione FIMI (10 platino e 9 d’oro) con oltre 700.000 copie vendute; l’album seguente è “Gentleman” (2017, triplo platino), che permette a Guè di diventare l’artista più ascoltato in Italia su Spotify nello stesso anno, anche grazie a singoli di successo come “Lamborghini” feat. Sfera Ebbasta & Elettra Lamborghini (quarto platino) e “Milionario” feat. El Micha (doppio platino). La grandezza di Guè nel fare rap viene confermata anche dai lavori seguenti “Mr. Fini” (2020, triplo platino), prodotto da Charlie Charles e “Gvesvs” (2021, doppio platino), oltre che da nuove innumerevoli collaborazioni con altri artisti noti come Lazza, Geolier, Salmo, Madame, Marracash e tanti altri.

Dopo la recente pubblicazione del suo nono album “Madreperla”, prodotto dall’iconico beatmaker Bassi Maestro e già disco di platino a poche settimane dall’uscita, il Golden Boy del rap italiano torna in tour, con una data in Sardegna proprio al Red Valley Festival, il 12 agosto 2023.

RED VALLEY FESTIVAL 2023 – LINE UP:

DAY 1 (12/08): LAZZA – GUÈ – T.B.A.

DAY 2 (13/08): PINGUINI TATTICI NUCLEARI – T.B.A.

DAY 3 (14/08): SFERA EBBASTA – T.B.A.

DAY 4 (15/08): PAUL KALKBRENNER – T.B.A.

