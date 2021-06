Abbado e Legambiente, Parco protagonista |video

ALGHERO – Intervento del Presidente del Parco naturale regionale di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana Raimondo Tilloca in occasione dell’incontro di sabato scorso organizzato da Legambiente per presentare i progetti che prendono il via nell’area a due passi dalle spiagge delle Bombarde e del Lazzaretto in virtù dell’accordo firmato tra Legambiente e gli eredi del direttore d’orchestra Claudio Abbado a gennaio di quest’anno. Alla presenza dei vertici di Legambiente, il Presidente Tilloca ha sottolineato la disponibilità dell’Ente Parco nella realizzazione dei vari progetti per la tutela e sostenibilità ambientale e per creare occasioni di sviluppo per il territorio di competenza.