A l’Alguer “Lo Dia Mundial de la Poesia”

L’ALGUER – Dijous 21 de març a la Torre Sulis a les 18,30 se celebra lo Dia Mundial de la Poesia organitzat de la Consulta Cívica per les Polítiques Lingüistiques del Català de l’Alguer, l’Ofici de l’Alguer de la Generalitat de Catalunya, l’Assessorat a la Cultura del Municipi de l’Alguer i la llibreria Il Labirinto.

La Institució de les Lletres Catalanes dedica aqueixa edició a la figura del poeta Vicent Andrés Estellés.

Lo programa preveu lectures de poesies de diversos autors i en diverses llengües i un homatge al mestre i poeta alguerés Fidel Carboni, mestre d’escola que ja de jove sés sempre interessat a la poesia.

A partir del 1980 col-labora amb diverses publicacions alguereses, com Bastió: la veu de l’Alguer, i comença a participar a programes radiofòniques de l’Alguer on se dedica a la difusiò de la poesia i de la cançó algueresa, és creador i curador del “ calendari alguerés”.

Lo Dia Mundial de la Poesia és una iniciativa que vol essér una festa de la cultura, de les paraules i dels textos, ma també un element de salvaguarda i promoció de la llengua i cultura catalana de l’Alguer.

Giovedì 21 marzo presso la Torre Sulis alle ore 18,30 si celebra la Giornata Mondiale della Poesia organizzata dalla Consulta Cívica per les Polítiques Lingüistiques del Català de l’Alguer, dall’Ufficio della Generalitat de Catalunya, dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero e dalla libreria Il Labirinto.

L’Istituzione de les LLetres Catalanes dedica questa edizione alla figura del poeta catalano Vivìcent Andrés Estellés. Il programma prevede letture di poesie di diversi autori e un omaggio al maestro e poeta algherese Fidel Carboni, maestro di scuola sin da giovane s’interessa alla poesia.

A partire dal 1980 Fidel Carboni collabora con diverse pubblicazioni algheresi come Bastió la Veu de l’Alguer, e inizia a partecipare a programmi radiofonici dove si dedica alla diffusione della poesia e della canzone algherese, è creatore e curatore del Calendari alguerés.

Lo Dia Mundial de la Poesia è un’iniziativa che vuol essere una festa della cultura, delle parole e dei testi, e nel nostro caso è anche un elemento di salvaguardia e promozione della lingua e cultura catalana di Alghero