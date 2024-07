Libro, mostra e annullo filatelico per ricordare l’Idroscalo di Porto Conte

ALGHERO – Dal 25 al 28 luglio, nella sala Rafael Sari in via Carlo Alberto n.90 ad Alghero, sarà

visitabile una mostra dedicata al primo scalo aeroportuale del nord Sardegna sorto nel

nella Baia di Porto Conte nel 1937. La serata più significativa, sarà quella del 26 luglio,

dove, alle ore 19.00, ci sarà la presentazione del saggio storico “L’Idroscalo di Porto

Conte-1937”(Edicions de l’Alguer) scritto dopo anni di ricerche dallo storico Massimiliano

Fois. Un libro corale, afferma lo scrittore, che oltre alla consultazione di precedenti studi di

vari ricercatori algheresi del passato, citati e ringraziati dall’autore e archivi privati, la

narrazione si è arricchita di nuovo materiale grazie all’aiuto di alcune famiglie legate alla

storia del luogo, come i nipoti di chi ci aveva lavorato o di chi ci aveva combattuto. Inedita

la parte militare italiana del racconto, come sono inedite molte foto d’epoca presenti nel

volume. Il calendario:

il 25, inaugurazione mostra alle ore 19.00, il 26 alle ore 18.00 apertura dell’Ufficio postale

distaccato per l’Annullo Filatelico e alle ore 19.00 la presentazione del libro. La mostra

sarà visitabile anche il 27 ed il 28 dalle ore 19.00 alle ore 22.00. Gli eventi sono

organizzati dal Circolo Filatelico-Numismatico del modellismo e collezionismo algherese

e dalla Fondazione Sardegna. Ingresso gratuito.