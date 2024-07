“Chi chiede le dimissioni è in malafede e fa politica strumentale, alle spalle della città”

ALGHERO – “In riferimento alle affermazioni delle organizzazioni Sinistra XXI e Europa a Sinistra vorrei precisare quanto segue.

Nella seduta del 15 luglio, nella votazione sulla Tari, che andava in scadenza il giorno dopo, finita una discussione, anche animata, tra maggioranza e opposizione, si fa, per prassi, una votazione nominale ad alzata di mano, quando ci sono pratiche in scadenza, si chiama “immediata eseguibilità”.

Il segretario conta le mani alzate, a favore, poi contro e chi si astiene.

Il consigliere Pais, nel momento della votazione, era fuori, rientrato, gli ho chiesto di votare, lui alza la mano per votare contro.

Quel braccio alzato lo abbiamo visto tutti, io, il Sindaco, il segretario, il verbalizzante e tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione.

Nessuno, sottolineo, nessuno, io per primo, ha inteso quella alzata di mano, come se si potesse ritenere un gesto da “saluto romano”.

Leggo inoltre che le due organizzazioni definiscono tutto l’emiciclo un “manipolo di satrapi”, le opposizioni irrispettose della Costituzione, la maggioranza irrispettosa del voto degli elettori.

Mi preme precisare che satrapo, oltre a significare un governatore di una provincia dell’antico impero romano, significa:”Chi, nell’esercizio di un ufficio o di una carica, si distingue per l’ostentazione o per l’abuso dei suoi poteri e della sua influenza”.

La seconda significazione tenderei a credere sia quella intesa dai protagonisti del comunicato.

Affermo che sia una ignominiosa infangante sporcatura di tutto il Consiglio Comunale.

Nella spasmodica, ossessiva, compulsiva, e aggiungerei, maniacale ricerca del “fascista” di turno, vedo una polemica priva di fondamento, alla ricerca di “simboli fascisti, che mai hanno avuto dimora nel consiglio algherese, noto che tali associazioni, con così avventurose e becere affermazioni, si rendono protagoniste, per loro stessa mano, di affermazioni perentorie, queste si, antidemocratiche.

Mi preme aggiungere una ulteriore considerazione sulla frase, verso la fine di questo, a mio avviso, abbietto e riprovevole comunicato:”…serve una chiara e forte opposizione politica e sociale al coagulo di interessi che ha trovato seggio nel consiglio comunale algherese.”.

La politica democratica è fatta di interessi di parte, è meglio che questo concetto venga chiaramente capito, come la stessa parola “partito” politico suggerisce, il conflitto democratico è il sale di un sistema sano, perché, altrimenti, diventerebbe scontro, cosa che la democrazia è nata proprio per evitare.

Intuisco forse, ma è una mia candida opinione, che, forse, l’acredine e il livore, che contraddistingue il tutto, sia derivato dalla stizza sofferta dal fatto che gli interessi, di parte, loro, siano fuori e non rappresentati.

Nel manifestare la mia vicinanza al consigliere Pais, che, per quanto sia distante dalle mie chiare e cristalline posizioni politiche, so essere persona corretta e lungi dal vederlo girare con la maglietta della Xa flottiglia MAS.

Concludo con una frase, da prendere in modo educativo di Martin Winkler:” il “saluto romano” consiste nello stendere il braccio destro, teso, alzato a circa 135 gradi dal corpo, e con le dita della mano unite”.

Tratto dal libro ” storia del saluto romano del celebre storico tedesco”.

İl Presidente del Consiglio Comunale.

Mimmo Pirisi