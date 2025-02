A l’Alguer lo bilingüisme als actes municipals

L’ALGUER – Un pas important per la normalització lingüística també a dins de l’administració pública. De ahir, lo Municipi de l’Alguer ha començat una nova fase de polítiques lingüístiques amb l’ús de l’integració bilingüe de actes institucionals com les decisions de gestió, les delíberes del Consell i de la Junta del Govern en català de l’Alguer i en italià.

Lo bilingüisme s’amprarà en l’escut del Municipi amb l’inscripció Ciutat de l’Alguer – Città di Alghero i en les intestacions dels sectors i servicis que publiquen los actes. Hi siguerà la mateixa dignitat visiva amb la prioritat a l’inscripció catalana de l’Alguer.

“Una primera conquista important, un primer pas decisiu pel valor de la llengua que constitueix la identitat històrica –comenta lo Síndic Raimondo Cacciotto– i que arriba al punt culminant d’un camí començat l’any 2018 amb la Constitució del Consell Cívic de Polítiques Lingüístiques a la qual va lo rengraciament del treball fet i que continua a fer amb l’abnegació”.

Nel camí de la llei autonòmica n. 26/1997 i estatal n. 482/1999 que permiti l’ús de les llengües sard i catalana a les administracions públiques, lo Municipi de l’Alguer fa un pas “històric”, de la qual la realització és fruit del treball conjunt amb lo Consell, de l’Ofici de Política Lingüística del Municipi i l’activitat dels operadors de l’Ofici Lingüístic que han treballat en la redacció de les traduccions.

La transició al bilingüisme en los actes de l’Administració és estada la primera demana formalitzada de la Consulta l’octubre del 2018, que avui s’està acomplint. Satisfacció de part de l’Assessor de les Polítiques Lingüístiques Francesco Marinaro, per la realització d’un primer objectiu. “Continuem així –comenta– continuant la proposta de l’Ofici de les Polítiques Lingüístiques i en plena sintonia amb la Consulta Cívica. Ara planifiquem un diàleg més intens amb les escoles per començar, finalment, l’ensenyament de l’alguerés a les escoles de l’infància i primària, la continuïtat del procés de certificació lingüística en col·laboració amb la Universitat de Sàsser i en cada iniciativa destinada a potenciar la nostra llengua en el sou valor social i cultural”.

Los pròxims passos per la redefinició de la identitat visual de l’alguerés sigueran posar a disposició dels organismes i associacions que beneficien del patrocini de l’Administració municipal i que ne fan demana , un logo normalitzat i també bilingüe per la promoció d’edeveniments i manifestacions.

—————————————————————————————————–

Politiche linguistiche, ad Alghero il bilinguismo negli atti del Comune

dopo anni di attesa, da ieri le pubblicazioni saranno intestate in catalano di Alghero e in italiano

Un passaggio importante verso la normalizzazione linguistica anche all’interno della pubblica amministrazione. Il Comune di Alghero da ieri ha avviato una nuova fase delle politiche linguistiche con l’uso della intestazione bilingue degli atti istituzionali quali determinazioni dirigenziali, delibere di Giunta e Consiglio recanti la dicitura in catalano di Alghero e in italiano. Il bilinguismo verrà usato nello stemma del Comune con la dicitura Ciutat de l’Alguer – Città di Alghero e nelle intestazioni dei settori e dei servizi che pubblicano gli atti. Ci sarà pari dignità visiva con precedenza alla dicitura in catalano di Alghero. “Una prima conquista importante, un primo passo decisivo nella valorizzazione della lingua che costituisce identità storica – commenta il Sindaco Raimondo Cacciotto – e che arriva a coronamento di un percorso avviato nel 2018 con la Costituzione della Consulta Civica per le Politiche Linguistiche a cui va il ringraziamento per il lavoro che ha svolto e che continua a svolgere con abnegazione”. Nel solco della delle legge regionale n. 26/1997 e statale n. 482/1999 che permette l’uso delle lingua sarda e catalana nelle pubbliche amministrazioni, il Comune di Alghero compie un passo “storico” il cui raggiungimento è frutto di una lavoro congiunto con la Consulta, del rilancio dell’Ufficio Politiche Linguistiche del Comune e dell’attività degli operatori dello Sportello Linguistico che hanno lavorato alla stesura delle traduzioni. Il passaggio al bilinguismo negli atti dell’Amministrazione è stata la prima richiesta formalizzata dalla Consulta nell’ottobre 2018, che arriva oggi a compimento. Soddisfazione da parte dell’Assessore alle Politiche Linguistiche Francesco Marinaro, per il raggiungimento di un primo traguardo. “Continuiamo così – afferma – con il rilancio dell’Ufficio Politiche Linguistiche e in piena sintonia con la Consulta Civica. Abbiamo in programma ora una più intensa interlocuzione con gli istituti scolastici per avviare finalmente l’insegnamento dell’algherese nelle scuole dell’infanzia e primarie, la continuità del percorso di certificazione linguistica in collaborazione con l’Università di Sassari e ogni iniziativa volta a valorizzare la nostra lingua nel suo valore sociale e culturale”.

I prossimi passi verso la ridefinizione dell’identità visiva dell’algherese saranno ora diretti a mettere a disposizione di enti ed associazioni che usufruiscono del patrocinio dell’Amministrazione comunale e che ne fanno richiesta, un logo standard anch’esso bilingue da utilizzare nella promozione di eventi e manifestazioni.