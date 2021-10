Ennesimo sequestro di marijuana in Sardegna: oltre 1000 kg

NUORO – La Guardia di Finanza di Nuoro, nell’ambito della costante attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ha sequestrato di 1.214 Kg di infiorescenze di canapa stoccati in un capannone nella piana industriale di Bolotana e alla denuncia a piede libero di un giovane imprenditore agricolo del territorio. L’attività di servizio, finalizzata al costante monitoraggio dei soggetti che pongono in essere la coltivazione di canapa sativa light, ha consentito di individuare un capannone nel quale venivano poste in essere lavorazioni ulteriori rispetto a quelle consentite dalla legge