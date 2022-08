13 e 23 agosto, arriva ad Alghero il rock di Litfiba e Gianna Nannini

ALGHERO – Una sinergia importante e preziosa. Connubio che alimenta di passione entusiasmo ed arte l’estate della Riviera del Corallo. Unione che fa la forza e rafforza il concetto espresso, più volte e a più riprese sino a diventare motto: la Sardegna è palcoscenico capace di ospitare il grandi eventi, Alghero è teatro che sa come esaltare i grandi artisti.. perché sull’Isola: si può fare!

Questo il mood che orienta l’agire l’operare e l’immaginare di Insula Events, reduce dal grande successo di Riola Sardo con Ben Harper (wt Sardegna Concerti) e pronta ora a “sbarcare” negli spazi dell rinnovato anfiteatro “Ivan Graziani” di Alghero in zona Maria Pia con due vere e proprie perle per appassionati: il tour di addio dei Litfiba (13 agosto) e l’energetico show dell’intramontabile Gianna Nannini (24 agosto).

Due eventi che si incastrano alla perfezione nel mosaico di manifestazioni, musica e coinvolgimento della programmazione #AlgheroExperience, e che danno continuità all’incessante scorrere di appuntamenti che nella stagione più ricca di sempre – recita il comunicato della Fondazione Alghero, parte integrante dell’essenza del progetto – animano gli spazi della Riviera del Corallo e portano ad Alghero migliaia e migliaia di fan appartenenti a generazioni diverse e lontane ma complementari fra loro, anime di un festival che s’apre al tramonto ma non tramonta mai.

“Siamo felici di poter regalare alla platea di Alghero e dell’intera Isola ed oltre gli straordinari spettacoli di Litfiba e Gianna Nannini, artisti che hanno fatto la storia, che hanno scritto pagine di storia della musica, che hanno cantato pagine indimenticabili del fare musica italiana – spiega l’amministratore delegato di Insula Events Gian Stefano Murru -. E siamo felici che i nostri eventi siano entrati nell’orbita della galassia #AlgheroExperience. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale del sindaco Mario Conoci e la Fondazione Alghero del presidente Andrea Delogu, per la disponibilità e il coinvolgimento. Noi ci mettiamo il know how maturato nelle ultime grandi stagioni di grandi eventi, fissiamo un punto che guarda all’orizzonte dei prossimi concerti e intanto già guardiamo oltre”.

#AlgheroExperience prosegue poi con Fabri Fibra (16 agosto), Rkomi (20 agosto), Andrea Pucci (21 agosto), Gianna Nannini (24 agosto), Subsonica (26 agosto), Bandabardò & Cisco (30 settembre), Mara Sattei (1 ottobre). Ed ancora: l’Orchestra Jazz della Sardegna, i Neri per Caso, Marcello Peghin, Enzo Favata, Filippo Graziani, Benito Urgu, Jacopo Cullin, i concerti d’autore del Barnasants e tanti altri artisti. Grande spazio al teatro, alla danza e alla comedy con le firme prestigiose di Lercio e Fabio Celenza, Angelo Duro, Katia Follesa e Angelo Pisani, I Panpers e Michela Giraud. Ritorna il festival del Cinema delle terre del mare nelle più belle spiagge cittadine, l’animazione urbana ed il teatro di strada per le vie del centro storico del Mamatita Festival, gli ospiti internazionali del festival letterario Dall’Altra Parte del Mare, le letture a Villa Edera, il Grand Prix Corallo e il Birralguer Sardinia Craft Beer Festival. Infine la novità firmata Massimo Bonelli, direttore artistico del concerto del 1°maggio di Roma, con l’attesa prima edizione del festival Alghero Music Spotlight, dedicato alla scena musicale indie pop italiana, in programma dal 9 all’11 settembre. Tutti gli eventi avranno una cornice social con curiosità e immagini sui canali di Alghero Turismo. Il programma completo con tutti i dettagli dei singoli eventi e le informazioni per l’acquisto dei biglietti dei vari concerti e spettacoli è disponibile su www.algheroturismo.it .