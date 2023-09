𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗔𝗹𝗴𝗵𝗲𝗿𝗼: 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀’ 𝘀𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝟭𝟱 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

ALGHERO – La Direzione Aziendale della Asl di Sassari comunica che, vista la presenza dei turisti, estende sino a metร settembre lโ€™apertura della Guardia Medica Turistica di Alghero. Lโ€™ambulatorio, attivato allโ€™interno dellโ€™ospedale civile di Alghero, in via Don Minzoni, nei pressi del Pronto Soccorso, sarร attivo sino al 15 settembre, nelle giornate del lunedรฌ e del venerdรฌ, dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Per contattare i medici, durante i giorni di apertura della Guardia turistica, eโ€™ sufficiente comporre lo 079 9955630.