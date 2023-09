Ryanair tagli voli, condizione critica per Alghero

ALGHERO – Condizione sempre più critica per i trasporti aerei. E questo per una situazione, soprattutto per Alghero, che vede una sorta di “dipendenza” da Ryanair. Come detto più volte, finchè non ci sarà una vera Continuità Territoriale con almeno 5 mete (Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli e o Verona) garantite nei costi del biglietto, orari e frequenze, saranno le bizze della compagnie private e prevalere sulle istanze costituzionali dei sardi. Oggi, visto il Decreto del Governo Meloni, realizzato per tutelare la mobilità in particolare da e per le Isole, il vettore irlandese ha deciso di tagliare dei voli tra cui due da Alghero (Bari e Treviso) e diverse frequenze tra cui quelle con Bruxelles.