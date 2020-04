Virus in Sardegna, contagi quasi a zero: solo +2

ALGHERO – In Sardegna sono 1.285 i casi di positività al virus Covid-19 accertati dall’inizio dell’emergenza. Le persone attualmente positive sono 772, 404 i guariti, mentre resta invariato a 109 il numero dei decessi. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 22.116 test (+721). Tra le 772 persone attualmente positive (-4 rispetto a ieri), 658 si trovano in isolamento domiciliare, 96 sono ricoverati con sintomi, mentre sono 18 i pazienti sottoposti a terapia intensiva.

Sul territorio, dei 1.285 casi positivi complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza:

• 830 (+1) Sassari

• 232 Città Metropolitana di Cagliari

• 93 (+1) Sud Sardegna

• 76 Nuoro

• 54 Oristano