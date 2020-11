Verifica a Porta Terra, tutto può succedere: big in campo

ALGHERO – Una richiesta di incontro “nel brevissimo termine”. Questo chiedono Marco Tedde e Nunzio Camerada (Fi), Christian Mulas (Fdi), Nina Ansini (Udc), Alberto Bamonti (Riformatori Sardi), Monica Pulina (Gruppo Misto), Giuliano Tavera (Psd’Az) e Gavino Tanchis (Partito dei Sardi) al Sindaco Mario Conoci. A tutti gli effetti si tratta di una richiesta di verifica dello stato di attuazione del programma e di una non tanto velata anzi di fatto preminente necessità di aggiornare la schema di Governo (si presume Giunta e sotto governo).

Per adesso, a quanto pare, da Porta Terra non sarebbe ancora arrivata alcuna disponibilità all’incontro. Questo nonostante quel “brevissimo termine” che dovrebbe indicare come “deadline” questa settimana, alcuni parlano al massimo entro venerdi. Cosa potrà accadere se non ci sarà tale incontro? Non è facile prevederlo. Ovviamente la speranza di chi vuole evitare strappi è quella che la riunione si faccia e si proceda ad una sorta di “tagliando” dell’Amministrazione per ripartire ad affrontare il periodo più difficile dal dopo-Guerra ad oggi. D’altra parte non è escluso che possa crearsi un “muro contro muro” che potrebbe anche sfociare in scenari paludosi e perfino di rottura. Da considerare anche che il Sindaco possa procedere con lo schema attuale forte dei suoi rapporti con Cagliari (presidente Christian Solinas e assessore Quirico Sanna) e alla luce anche del gravoso periodo evitare riavviare il “risiko” delle nomine.

Il documento, come si evince, non è stato firmato nè da Noi con Alghero (due consiglieri Loi e Muroni e due assessori Piras e Salaris) nè dalla Lega (consigliere Pirisi e assessore Vaccaro). Le indiscrezioni, infatti, darebbero proprio gli assessori di queste forze sulla graticola e questo per diversi motivi. Ciò è almeno quanto emerge dai partiti firmatari, mentre il Primo Cittadino non pare intenzionato a procedere in tale senso tanto che ha incamerato un nuovo consigliere comunale nella figura di Leonardo Polo che con Roberto Trova vanno a formare il gruppo del Psd’Az in Aula.

Tutto può succedere. Certo, come emerso dai commenti di queste ore. fuori dai soliti frullatori di pettegolezzi, non è sfuggito ai più la prima firma nel documento (Marco Tedde). E non solo. Pure la presenza di una forza solitamente decisiva in ogni querelle politica: l’Udc (di cui fa parte sempre lo storico leader Antonello Usai). E infine, pure la presenza in centro, sempre più pressante, dello storico leader dei Quattro Mori, Tore Pintus. Insomma un mix non casuale a cui si aggiunga la richiesta di una rappresentanza in Giunta dal gruppo di due consiglieri composto da Giovanni Monti e Monica Pulina (da tempo molto vicini al consigliere regionale del Psd’Az Piero Maieli).

Vedremo, una cosa pare certa: per affrontare i prossimi mesi è indispensabile essere coesi, decisi e soprattutto avere massima contezza e conoscenza dei settori di propria competenza. Senza dimenticare, però, l’importanza dei legami, altrettanto indispensabili con la Regione e in particolare con i vertici di essa, il presidente Michele Pais nello specifico.

La “Missiva” inviata al Sindaco Mario Conoci:

Carissimo Sindaco,

a distanza di 18 mesi dalla vittoria elettorale che ha riportato il centro destra sardista e civico ad amministrare la Città di Alghero, ci pare indispensabile avviare una rapida fase di riflessione sui risultati raggiunti e sulla definizione degli obbiettivi che possono e debbono essere conseguiti entro fine legislatura o per i quali è comunque necessario avviare i percorsi per centrarli anche in tempi più fluidi. E’ evidente che il fenomeno pandemico che ha comportato il quasi totale blocco dell’economia e la riduzione esponenziale dei flussi turistici ha costretto la Giunta e la maggioranza ad agire con strumenti emergenziali, non sempre dotati dell’efficacia necessaria. Ciò nonostante siamo convinti della buona tenuta dell’Amministrazione, seppur in un momento di difficoltà epocale. Ma oggi sentiamo l’esigenza forte, già manifestata nell’ultimo incontro, di segnare il nuovo orizzonte politico, amministrativo e sociale che è nostro dovere perseguire per dare corpo alle aspettative degli algheresi e andare incontro alle legittime istanze delle nuove generazioni che in prospettiva saranno le più danneggiate dalle negative ricadute della pandemia. A tal fine riteniamo indispensabile in tempi brevi un incontro di coalizione, con tutti i partiti che hanno partecipato alla campagna elettorale e con il Gruppo Misto in Consiglio Comunale, al fine di dar corpo a scelte amministrative e politiche rapide, decise e precise, che siano un chiaro segnale di attuazione del patto elettorale che abbiamo stretto con gli algheresi. Scelte che riteniamo debbano essere supportate da una intelligente ed equilibrata definizione della squadra di governo deputata a darne attuazione. Attendiamo, pertanto, una tua convocazione che ti chiediamo di fare nel brevissimo termine, vista la delicatezza del momento e l’esigenza indefettibile di un rapido e proficuo rilancio dell’azione amministrativa