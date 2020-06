Verde pubblico, proseguono i lavori a Sassari

SASSARI – Continuano in città e nell’agro gli interventi di taglio dell’erba, secondo il programma concordato tra i tecnici del Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari e la ditta appaltatrice. Nei prossimi giorni si concluderà il primo passaggio – che ha subito un importante rallentamento per la sospensione delle attività dei cantieri a causa delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 – e inizierà la seconda fase che prevede il secondo taglio nelle aree dove sono ricresciute le piante infestanti. I tecnici del Settore sono quotidianamente impegnati, anche in orario straordinario, nei sopralluoghi, per programmare gli interventi. In questo momento la priorità è data ai cortili delle scuole dell’infanzia dove si svolgeranno le attività estive dei bambini.