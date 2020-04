Turismo, pianificare per evitare il baratro

ALGHERO – “Uno dei pilastri dell’ economia cittadina é il Turismo. A seguito dell’attuale devastante crisi, rischia di crollare con le macerie che farebbero affondare definitivamente la comunità locale”. Cosi il circolo Tricolore di Fratelli d’Italia riguardo la colonna della nostra economia che di fatto trascina ed è connessa con le altre (commercio, agricoltura, pesca, enogastronomia, spettacoli, etc) ovvero il Turismo.

“Il Turismo oggi, seriamente minacciato dagli effetti del Covid-19, diventa un problema non solo del tessuto imprenditoriale ma anche sociale dei lavoratori, categorie che vanno supportate e rassicurate dalle Istituzioni.

Riteniamo obbligatorio salvare una parte della stagione estiva 2020 con una programmazione e pianificazione in vista di un allungamento della stessa, non possiamo rimanere inerti aspettando che l’emergenza sanitaria cessi . Dobbiamo iniziare a lavorare per progettare il dopo crisi con azioni importanti e soprattutto coraggiose.



“È indispensabile il contributo di tutti ,non solo delle Istituzioni ma anche degli stessi operatori , così da dare vita ad un tavolo di confronto e coordinamento che portano alla costruzione di una prospettiva utile a tutti gli operatori del turismo ma nello stesso tempo rassicuri i nostri tanti ospiti.

Dopo la fase acuta di questa grave pandemia, dobbiamo rendere la nostra città sempre più sicura ed attrattiva Pensiamo ad un lavoro di squadra dove tutti si devono assumere le proprie responsabilità e soprattutto essere al fianco degli operatori, ascoltando le loro istanze così da valutare esigenze e difficoltà per poi mettere in atto azioni per la ripartenza. Dobbiamo essere capaci di cambiare ed evolvere il nostro modello di Turismo e di sviluppo con più protezioni per gli ospiti, lavoratori ed operatori .



“Stiamo lavorando ad una proposta che vedrà coinvolte tutte quelle persone che in questa situazione sono sempre in prima linea a tutela del nostro diritto alla Salute. Ci auguriamo che tale proposta possa essere condivisa e supportata da altre forze politiche e soprattutto dalla Fondazione Alghero e dal suo Direttore che siamo certi sapranno garantire la ripresa. Non riscontriamo ad oggi azioni vive e di supporto da parte dell ‘assessore competente, auspichiamo vivamente che faccia sue queste nostre istanze e proposte. Capendo il momento critico, ci aspettiamo da chi ha sempre professato soluzioni per la rinascita turistica di Alghero, ora le metta in atto”.