Scandalo toghe rosse, disegno contro Berlusconi

ROMA – “Le rivelazioni de “Il Riformista” confermano che c’era un disegno ordito per colpire non solo un leader e la sua forza politica ma la democrazia italiana”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna. “È evidente -prosegue l’esponente azzurro- che la sentenza emessa contro Berlusconi non solo ha sconvolto la vita pubblica e privata di una persona ma ha anche gravemente menomato il processo democratico, sovvertendo la volontà popolare. È stata colpita al cuore la Repubblica ed è di vitale importanza accertare la verità fino in fondo per individuare le responsabilità, anche quelle più nascoste. Bisogna chiarire fino in fondo i contorni, i confini di una persecuzione per via giudiziaria che è un insulto allo stato di diritto. Quanti altre situazioni collegate direttamente o indirettamente a Berlusconi sono state casi di uso politico della giustizia?”

“Quante e quali sono le occasioni in cui le inchieste sono ispirate da fini diversi dalla giuatizia? Confidiamo nell’opera dei magistrati onesti per isolare, una volta per tutte, chi usa le sentenze come strumento di lotta politica. Il danno inferto non può essere riparato ma bisogna avere il coraggio di fare i conti con la nostra storia recente. Per questo il minimo che si possa fare – ha concluso Cappellacci- è istituire una commissione di inchiesta per restituire un significato alla parola “Giustizia” in Italia”.