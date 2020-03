Pais convoca i capigruppo: subito atti per sanità e crisi

CAGLIARI – “L’unica risposta da dare in questo momento a tutti i sardi angosciati da questa terribile epidemia è programmare tutte quelle azioni che, superato questo difficile momento, serviranno a ripartire immediatamente e ad arginare anche la crisi economica aggravata dal coronavirus”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che questa mattina ha convocato per martedì 31 marzo sia la Conferenza dei Capigruppo sia l’Ufficio di Presidenza.

“Proporrò ai Capigruppo di programmare i lavori, osservando strettamente le norme di sicurezza – ha detto il Presidente Pais. Il Consiglio non si ferma, anzi, in un momento come questo siamo chiamati ad approvare immediatamente provvedimenti a favore della nostra economia e del settore sanitario. Tra le priorità il piano casa e provvedimenti di carattere economico.