Covid ad Alghero, concluso lo screening: positivi

ALGHERO – Si è svolta l’attività di screening organizzata presso i locali della Guardia Medica Turistica di Fertilia. Il personale del Dipartimento di Prevenzione della ASSL Sassari ha effettuato circa sessanta tamponi rino-faringei ad altrettanti utenti, tra studenti e personale scolastico, entrati in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Lo screening è iniziato nella giornata di ieri quando gli operatori del Servizio di Igiene della ASSL Sassari, appresa la notizia della positività, hanno ricostruito tutti i contatti avuti dall’utente. Grazie a questo prezioso lavoro, gli operatori sanitari hanno poi eseguito i tamponi.

Le operazioni sono state rese possibili anche grazie alla disponibilità dei Carabinieri che hanno agevolato e monitorato costantemente il flusso degli utenti in attesa dell’esame. Il protocollo per il contenimento dei contagi ora prevede l’isolamento preventivo in attesa dell’esito dei tamponi. Il tampone. Si ricorda che il tampone molecolare è il principale test diagnostico per il controllo della effettiva presenza del virus Sars-CoV-2 in un individuo.