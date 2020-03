Allerta virus, servizio sanità animale

SASSARI – In ottemperanza alle disposizioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per arginare la diffusione del Coronavirus, il Servizio di Sanità Animale della ASSL Sassari gestirà tutte le attività di front office esclusivamente per via telematica o telefonica a partire da mercoledì 11 marzo. Per ogni Distretto Territoriale è stato attivato un apposito indirizzo e-mail al quale gli allevatori possono inviare le proprie richieste. Il sistema smista automaticamente le e-mail verso l’operatore interessato, il quale provvede ad inviare la documentazione all’utente.

Gli allevatori che non possono evadere le richieste tramite e-mail, possono contattare il servizio telefonicamente.

Distretto di Sassari: vetsassari@servet.it – 079 2062813/820;

Distretto di Ozieri: vetozieri@servet.it – 079 785300;

Distretto di Alghero: vetalghero@servet.it – 079 9955299;

Distretto di Bono: vetgoceano@servet.it – 079 7916032;

«A seguito dell’emergenza da Covid-19 e dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – afferma Francesco Sgarangella, direttore del Servizio Sanità Animale del Nord Sardegna dell’ATS Sardegna – abbiamo deciso di puntare su una gestione telematica delle pratiche e dei certificati per non bloccare le attività amministrative e consentire la movimentazione per la vendita degli animali. I servizi veterinari continuano a essere a disposizione degli allevatori e dell’utenza per qualsiasi problema o chiarimento». Le nuove modalità di accesso agli uffici sono già state comunicate alle oltre seimila aziende zootecniche della ASSL Sassari attraverso l’invio di un SMS