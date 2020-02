ALGHERO – Auto incendiata nella notte ad Alghero. In via Enrico Costa, intorno alle 2.00, è stata data alle fiamme una Toyata Yaris di proprietà di una donna che vive in quell’arteria del quartiere di San Giovanni. Attimi di timore per i residenti e per molte famiglie con bambini che abitano negli edifici che si affacciano sul punto in cui si è scatenato il rogo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma solo evidenti segnali del fuoco notturno su asfalto e pareti circostanti. Sul posto, nella notte, i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e poi hanno portato via l’auto.